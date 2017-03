Overgrootmoeder (94) werkt nog steeds bij McDonalds

Sommige mensen weten echt van geen ophouden. De 94-jarige Laraine Maurer werkt al 44 jaar bij McDonald's, en is niet van plan te stoppen.De hoogbejaarde vrouw was eigenlijk helemaal niet van plan om zo lang bij de fastfoodketen te werken, vertelt ze tegen ABC News. Ze startte haar carrière in 1973 toen haar man met pensioen ging. "Ik zei tegen hem dat we te jong waren om thuis te zitten, dus ik ging een baan zoeken."Volgens haar filiaalmanager heeft Lauraine fans die speciaal voor haar naar de McDonald's komen. En die liefde is wederzijds. Het contact met de klanten heeft haar namelijk enorm geholpen in de zware tijd nadat haar man in 1980 overleed, vertelt ze.Wordt het niet eens tijd om lekker achter de geraniums te gaan zitten? Loraine denkt er iedere winter over, maar doe het toch niet. "Ik zou het te veel missen. Ik geniet echt van mijn werk!"