Britse vrouw zit gevangen in huwelijk, maar mag niet scheiden van rechter

De Britse Tini Owens is al veertig jaar getrouwd en wil nu scheiden. Ze is ongelukkig met haar ruim twintig jaar oudere man, zegt dat hij haar vaak in gezelschap bekritiseert en er niet voor terugdeinst om ruzie met haar te maken, maar volgens het gerechtshof zit er nog steeds leven in het huwelijk.



In Engeland bestaat er nog een wet die een scheiding tegen kan houden als één van de twee partijen in het huwelijk niet wil scheiden. Die wet is van toepassing op het huwelijk van Owens en haar man.



Het drama begon vorig jaar al, toen Owens (65) bij een familierechter om een scheiding vroeg. De rechter keurde die toen niet goed, omdat haar beschuldigingen 'te verwachten waren in een huwelijk'. Het gedrag van haar man was niet 'onredelijk', hij was gewoon ouderwets.



Bovendien: volgens haar man hadden de twee nog wel een paar goede jaren voor de boeg. Owens zelf was het daar niet mee eens en stapte naar een hogere rechter. Maar zij bekrachtigde 'zonder veel enthousiasme' het oordeel van de rechter. Het probleem? Het huwelijk van de twee is misschien niet ideaal, maar er is geen juridische grond om het huwelijk te verbreken.



Als Owens' man bijvoorbeeld was vreemdgegaan, was die reden er wel geweest, maar de Britse wet schiet op dit vlak tekort. Omdat Owens' man niet wil scheiden, zit Owens vast in haar huwelijk. Volgens de hogere rechter is het aan het parlement om de wet te veranderen, zodat Owens alsnog kan scheiden. Tot die tijd zit er voor rechters weinig anders op dan de wet volgen en dit soort verzoeken tot scheidingen af te keuren.



Het enige lichtpuntje voor Owens is dat ze al een aantal jaar in een ander huis woont dan haar man. Als ze aan kan tonen dat ze al vijf jaar ergens anders woont, maakt ze wel kans op een scheiding.



In Nederland is er één juridische grond om te scheiden: duurzame ontwrichting van het huwelijk. Dat betekent dat een scheiding mogelijk is als één van de twee partners het huwelijk niet meer ziet zitten. De andere partner kan de duurzame ontwrichting wel aanvechten, maar dat komt zelden voor.

Reacties

28-03-2017 19:09:53 Mamsie

maar volgens het gerechtshof zit er nog steeds leven in het huwelijk.



En die kunnen het kennelijk weten. Beter dan de vrouw in kwestie.

Wat een arrogantie van die lieden. En die kunnen het kennelijk weten. Beter dan de vrouw in kwestie.Wat een arrogantie van die lieden.

28-03-2017 19:15:33 allone

Maar als ze 5 jaar ergens anders gewoond heeft kan ze dus officieel scheiden.

Waarom is die scheiding zo belangrijk, als ze toch al bij haar man weg is?



@Mamsie : blijkbaar heeft het vooral te maken met hoe het in de wet is vastgelegd.. En de wet behoort nu eenmaal nageleefd te worden.Maar als ze 5 jaar ergens anders gewoond heeft kan ze dus officieel scheiden.Waarom is die scheiding zo belangrijk, als ze toch al bij haar man weg is?

28-03-2017 19:54:34 GroteMop1983

Waarom is die scheiding zo belangrijk, als ze toch al bij haar man weg is?

Scheiden heeft meestal met 2 dingen te maken: geld en ik heb geen klik meer met mijn partner.

Als twee mensen besluiten om te trouwen, ga je gemeenschappelijk ook een financiële verstandhouding aan. Als je besluit om alleen weg te gaan, ben je officieel nog voor de wet getrouwd met de ander en ben je nog steeds van de ander financieel afhankelijk.



Scheiden heeft meestal met 2 dingen te maken: geld en ik heb geen klik meer met mijn partner.Als twee mensen besluiten om te trouwen, ga je gemeenschappelijk ook een financiële verstandhouding aan. Als je besluit om alleen weg te gaan, ben je officieel nog voor de wet getrouwd met de ander en ben je nog steeds van de ander financieel afhankelijk.

28-03-2017 21:31:54 merlinswit

@GroteMop1983 : of verantwoordelijk voor diens schulden. Als ik haar was zou ik gewoon gaan gokken. wart je wint in de matras, wat je verliest 50% bij hem claimen.OT de wet moet gewoon aangepast worden. Hopelijk lukt dat met deze publiciteit.

