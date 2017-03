Alsnog onderscheiding voor 92-jarige veteraan WOII

Een 92-jarige Amerikaanse veteraan heeft alsnog een onderscheiding gekregen voor zijn strijd in BelgiŽ in de Tweede Wereldoorlog. Oscar Davis kreeg een Purple Heart, een militaire decoratie voor mensen die gewond of gedood zijn terwijl ze in het Amerikaanse leger dienden.Davis werkte in BelgiŽ in de oorlog als technicus die contacten onderhield via een radio in zijn rugzak. Hij werd geraakt door een grote granaatscherf die zijn ruggengraat beschadigde.Al kort na de oorlog was hem verteld dat hij een Purple Heart zou krijgen, maar dat er nog wat papieren moesten worden getekend. Dat is nu eindelijk gebeurd.