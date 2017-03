Kat met uitzonderlijk balgevoel

De Japanse kat Snow is een hit op internet dankzij zijn bijzondere talent: Snow is een kei in het beroemde spel balletje-balletje.Je moet er heel goed voor opletten en menig toerist verliest op straat handenvol geld aan het 'onschuldige' spelletje. Dat zal Snow niet snel gebeuren. Of het nu een kwestie van concentratie is of balgevoel, in verschillende video's is te zien dat de jonge kat telkens het bekertje kiest waaronder het balletje zit.