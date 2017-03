Toerist, die in het Amazone-regenwoud verdwaalde, zegt dat apen hem hielpen met overleven

Een Chileense toerist die negen dagen lang verdwaald was in het Amazonewoud zegt dat een groep apen hem hielp overleven doordat ze eten voor hem achterlieten en hem naar onderdak en water leidden.Maykool Coroseo Acuña, 25, kampeerde in het Madidi Nationaal Park in Bolivia nabij de Tuichi rivier toen hij van het kamp afdwaalde en verloren liep. Acuña verdween op een avond in februari uit zijn hut zonder een spoor achter te laten.Acuña hoorde bij een groep toeristen die via Max Adventures een rondreis hadden geboekt. De eigenaar van deze touroperator, Feizar Nava, zegt dat hij niet wilde deelnemen aan de Pachamama – of Moeder Natuur – ceremonie. Ze zegt dat diegenen die Pachamama niet respecteren door Duende, een duivelse geest, bezeten kunnen worden.Parkdirecteur Uzquiano zei: “We geloven dat Duende echt is. En we denken dat het mogelijk is dat Maykool door Duende werd meegenomen.”Omdat de plaatselijke bevolking dacht dat Acuña in “een andere dimensie” zat werden er verschillende ceremonies gehouden om hem te contacteren.Negen dagen na zijn verdwijning hoorden de parkwachters kreten vanop een oever minder dan een kilometer van het kamp. Acuña, die zwaar gestoken en gebeten was, zegt dat hij alleen kon overleven door een groep apen te volgen.Hij zei dat ze eten lieten vallen en hem elke dag naar onderdak en water leidden.Aan National Geographic vertelde hij: “Ik had sandalen aan maar die liet ik achter omdat ze me zouden vertragen. Later gooide ik ook mijn telefoon en zaklamp weg. Nadat ik zover gelopen had stopte ik even onder een boom en vroeg ik me af wat ik gedaan. Ik wilde terug maar dat was niet mogelijk.”Acuña zegt dat hij de avond voor zijn redding nog tot God gebeden had om gered te worden. Hij zei ook nog dat hij niet in de sjamanen van de Boliviaanse jungles geloofd, maar dat het God was die hem redde.