Foutje! KPN dag te vroeg met zomertijd

Gebruikers zagen daardoor op de ontvanger een tijd die een uur later aangaf dan dat het in werkelijkheid was.



KPN weet nog niet waarom de zomertijd te vroeg is ingezet en onderzoekt het ongemak. ,,Gebruikers van Digitenne kunnen verder gewoon televisiekijken'', verzekert KPN.



De officiŽle zomertijd gaat pas komende nacht in. Om 2.00 uur gaat de klok dan een uur vooruit. In het laatste weekeinde van oktober gaat de klok weer terug naar de standaardtijd.

