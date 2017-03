Flikken Maastricht, maar dan echt

De politie heeft een spectaculaire video geplaatst van een aanhouding van een man in Maastricht, die een wapen op zak had.De politie kreeg via het alarmnummer een melding dat een man met een wapen dreigde op de Grote Gracht in Maastricht.In de video, die een agent met een bodycam heeft gemaakt, is te zien hoe een politiepatrouille wordt ingeseind dat er een verdacht persoon in het centrum van de stad loopt. De agenten waarschuwen elkaar nog even dat hij mogelijk in het bezit van een vuurwapen is.Het is niet bekend wanneer de video is gemaakt, maar de politie heeft de spectaculaire video donderdag gepubliceerd.Eenmaal ter plaatse wordt de verdachte direct overmeesterd door twee agenten. Als ze hem eenmaal in de boeien hebben geslagen, fouilleren ze de man.Daarbij wordt een mes en coca´ne in beslag genomen. De man krijgt uiteindelijk een boete van 1.000 euro.