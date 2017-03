Meer 18-jarige mannen op Facebook dan er op de wereld zijn

Van de 18-jarige mannen die op de wereld zijn, zit maar liefst 110 procent op Facebook. Dat kan niet kloppen. Ook vrouwen zeggen vaker dan mogelijk dat ze 18 jaar oud zijn, meldt tech-website The Next Web. Ook de leeftijd 21 is populair. Waarom?



Een verklaring voor de felbegeerde leeftijden en je op Facebook jonger voordoen, is eenvoudig: ijdelheid. Een andere verklaring is dat mensen zich op Facebook voordoen alsof ze voor de wet volwassen zijn. Die leeftijd varieert in verschillende landen van 18 tot 21 jaar.



Op het sociale netwerk zijn 57 miljoen profielen van 18-jarige mannen, terwijl er volgens het onderzoek 52 miljoen mannen in de leeftijd van 18 op de wereld zijn. Voor de berekening van de wereldbevolking is China niet meegeteld, omdat Facebook daar verboden is. Minstens 5,13 miljoen van de profielen van mannen van 18 bevatten onjuiste informatie, zegt The Next Web.



Ook zeggen meer mensen dan mogelijk dat ze geboren zijn in het jaar 1990. Dit komt waarschijnlijk doordat mensen hun echte persoonlijke informatie niet willen opgeven en hun geboortejaar daarom afronden. Dat gebeurt ook opvallend vaak in andere afgeronde geboortejaren, zoals 1970 en 1980.



Niet alleen mensen die liegen over hun leeftijd zorgen voor de ongeloofwaardige cijfers. Zo heeft Facebook veel te maken met nepprofielen van niet-bestaande mensen, waar ook geboortedata worden ingevuld die niet kloppen. Het socialemediaplatform schat dat er tussen de 67 en 137 miljoen nep-accounts zijn.



Die accounts worden bijvoorbeeld aangemaakt voor reclamedoeleinden, om gebruikers te verleiden door te klikken naar een commerciŽle website. Ook worden de nep-accounts gebruikt om zogeheten internet-trollen te creŽren, die controversiŽle berichten plaatsen onder Facebook-berichten.



De grote hoeveelheid onjuiste informatie op Facebook maakt het voor marketingbureaus steeds moeilijker om hun gewenste doelgroep te bereiken.

