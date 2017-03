Deelnemers komen na jaar wildernis uit, maar realityshow blijkt al tijden niet meer op tv

Tien deelnemers van een Britse realityshow kwamen onlangs na een jaar lang overleven in de wildernis weer terug in de bewoonde wereld. Het was zwaar, het was naar, maar ze zouden verzekerd zijn van eeuwige reality-roem. Dachten ze. Toen ze buiten kwamen, bleek de show al maanden geleden van de buis te zijn gehaald. En niemand die het even tegen hen had gezegd.Het zou een baanbrekend sociaal experiment worden: een realityshow waarbij een aantal deelnemers voor een jaar de Schotse wildernis inging om daar een nieuwe samenleving op te zetten. Ver weg van de bewoonde wereld moest de groep van de grond af aan hun eigen beschavinkje opbouwen en heel Engeland zou mee kijken. Maar er zijn slechts vier afleveringen uitgezonden, voor het laatst acht maanden geleden. Men dacht dat de show was afgelopen, maar de deelnemers zaten nog steeds in the middle of nowhere.Vanwege de barre omstandigheden in de Schotse hooglanden hadden dertien deelnemers de moed al eerder opgeven. De sfeer in de groep was bovendien slecht. Er waren allerlei relatieperikelen, ruzies en iedereen had honger. Nu zijn ook de laatste tien deelnemers vertrokken, vertelt lokale bewoner Maria Macpherson aan The Press and Journal. “Aan het eind was de show een grap. Sommige deelnemers zijn zelfs gezien bij de tandarts in Fort William. Ze hadden een behandeling nodig nadat ze kippenvoer hadden gegeten.”De show Eden lijkt op een combinatie van het Nederlandse Utopia en Expeditie Robinson, maar flopte in Groot-Brittannië. Toch zegt tv-zender Channel 4 dat de show ‘nog een keer’ zal worden uitgezonden.