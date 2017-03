16-jarige joyrider steelt touringcar voor nachtelijke ritjes

Een 16-jarige inwoner van Heinsberg, net over de grens bij Posterholt, wordt ervan verdacht in een week tijd driemaal een autobus van het busbedrijf DH-Tours Olbertz in Alsdorf ontvreemd te hebben.De knul maakte vervolgens illegaal nachtelijke ritten met de gekaapte bussen en parkeerde ze na enkele uren weer netjes ergens in Alsdorf, Aken en Heinsberg.Tijdens de ritten die duurden tot het ochtendgloren, plaatste de chauffeur zoals het hoort een tachograafschijf om de rijtijden te registreren en na de rit sloot hij de bus weer af. De bussen werden niet beschadigd tijdens de illegale ritten.