Hoe knapper je bent, hoe korter je relaties

Aantrekkelijke mensen hebben kortere relaties en scheiden sneller. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van een team Harvard-psychologen.



Een groep psychologen onder leiding van Christine Ma-Kellams, sociaal psycholoog aan Harvard University in Californië, onderzocht wat de invloed van fysieke aantrekkelijkheid op relaties is. Om te zien of er een verband was, deed het team een aantal onderzoeken.



Bij het eerste experiment verdiepten twee vrouwelijke programmeurs zich in oude jaarboekfoto’s van middelbare scholen uit de jaren '70 en '80. Ze beoordeelden de mannen op de aantrekkelijkheid van hun gezicht. Daarna stelden de onderzoekers hun huidige burgerlijke staat vast. Ze constateerden dat degenen die waren gescheiden gemiddeld knapper werden gevonden dan getrouwde mannen.



Een ander experiment gaf vergelijkbare resultaten. Dezelfde programmeurs onderzochten de aantrekkelijkste beroemdheden volgens IMDb en Forbes. Daarna werd gekeken naar hun liefdesleven. De wetenschappers stelden vast dat de meest succesvolle acteurs en beroemdheden over het algemeen kortere huwelijken hebben.



Ook werden er nog twee andere experimenten gedaan waaruit bleek dat personen die zich aantrekkelijk voelden en een vaste relatie hadden, sneller geneigd waren om naar anderen te kijken. Dit was niet het geval bij personen die zichzelf als onaantrekkelijk beschreven. Zij kijken naarmate de relatie vordert gemiddeld steeds minder naar anderen, terwijl dat bij aantrekkelijke personen juist andersom is.



Het is al langer bekend dat mensen die er goed uitzien meer aandacht krijgen op school en werk en zelfs meer geld lijken te verdienen dan minder aantrekkelijke collega's, maar volgens Ma-Kellems en haar team zit er dus zeker ook een keerzijde aan mooi zijn. Knappe mensen voelen zich sneller aangetrokken tot anderen en zijn vaker geneigd om vreemd te gaan. Daarom hebben ze kortere relaties en is de kans op een scheiding groter.

24-03-2017 15:07:48 Alev

T S Dan zal ik wel ongelooflijk lelijk zijn.

24-03-2017 15:10:07 Sjaak

Mijn vrouw en ik zijn dit jaar 30 jaar bij elkaar...

24-03-2017 15:23:53 allone

(en dat je mooi bent hadden we al gezien.)



@Emmo :

: Gefeliciteerd! Waar is het bier? Quote @Sjaak : Gefeliciteerd! @Alev : .. of ontzettend lief en wijs en verstandig(en dat je mooi bent hadden we al gezien.)

24-03-2017 15:49:32 merlinswit

@Alev : Bij mij is het spiegelbeeld niet veel beter. 1 vriend voor 2 jaar en daarna 1 vriend waar ik na 20+ jaar nog steeds mee samen ben....

24-03-2017 16:20:26 pietertje5

God wat moet ik een beest zijn..... Nog nooit een vaste vriendin gehadGod wat moet ik een beest zijn.....

24-03-2017 16:43:42 merlinswit

Laatste edit 24-03-2017 16:44 @pietertje5 : of juist een Beauty!!!! Je wisselt zo snel, dat je niet de kans krijgt om iemand een vriendin te noemen.

24-03-2017 16:48:27 GroteMop1983

@Alev : Je bent niet de enige. Ik dus blijkbaar ook.

24-03-2017 16:56:02 pizzabakker

S Er was er eens een beauty

Die trof er eens een Huti

Zij was zelf een Tutsi

Dus haar hoofd was heel snel foetsie.

Dat was dus niet zo heel erg raar:

Knappe mensen gaan snel uit elkaar.

24-03-2017 19:15:15 De Paus

S Deze bekende meneer is nu aan zijn derde vrouw toe. Hij is meerdere malen gescheiden, maar ik vraag mij af of de dames hem wel zo knap vinden.

24-03-2017 19:16:14 stora

Ik woon al 31 jaar samen met dezelfde, dus ik zal er wel niet uitzien.

