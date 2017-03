TV-zender Senegal zendt half uur lang harde porno uit

Een islamitische televisiezender in Senegal heeft kijkers geschokt door een half uur lang harde porno uit te zenden. De mediawaakhond in het West-Afrikaanse land heeft een verklaring geëist voor de “onacceptabele blunder”.



De private zender Touba TV zendt meestal religieuze programma’s uit, zoals theologische discussies en preken van prominente imams. De circa 30 minuten durende pornofilm die maandagmiddag onaangekondigd op het scherm verscheen, kwam voor kijkers dan ook als een totale verrassing.



Touba TV reageerde woensdag schriftelijk op de pornorel. De zender sprak over een “criminele daad door mensen met een verborgen agenda”. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de gewraakte uitzending.

Reacties

Daar zullen een paar mensen met de billen bloot moeten.

