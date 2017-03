Elke keer als hij bitch zei, belde Siri zijn ex. Nu wordt Carl beschuldigd van stalken

Een man in Nieuw-Zeeland die wordt beschuldig van stalken, geeft daarvan zijn telefoon de schuld. Siri, het spraakbesturingssysteem van iPhone, zou zijn ex steeds uit zichzelf hebben gebeld als hij hardop 'bitch' zei.



Carl Ngawhika, 32, zou zijn ex-vrouw, Eliza Zagaglia, 32 keer hebben gebeld tussen 2 en 19 december. Eliza deed daarover haar beklag bij de politie. Carl kan er naar eigen zeggen alleen niets aan doen. Hij verklaarde aan de politie dat hij niet zelf zou hebben gebeld, maar dat Siri haar belde als hij in de buurt van zijn telefoon 'bitch' zei.



Volgens Eliza kan Carl niet goed omgaan met de scheiding. Ze verhuisde zelfs omdat ze zich onveilig voelde. Er zou volgens Carl telefonisch contact zijn geweest tussen de twee om zaken rondom de scheiding, alle andere telefoontjes werden door Siri gepleegd.



Siri belde niet alleen zijn ex

Een onwaarschijnlijke verklaring, maar volgens Carl komt het omdat hij het nummer van Eliza onder de naam 'bitch' in zijn telefoon opgeslagen. Dat scheldwoord gebruikt hij vaak, verklaarde hij. "Ik heb Eliza niet opzettelijk zo vaak gebeld, dat is alles wat ik erover wil zeggen."



Eliza is niet de enige die door Carl werd gebeld. Een vriend attendeerde de man erop dat de spraakfunctie van zijn telefoon geactiveerd was. Carl dacht dat die functie was uitgeschakeld. Dat bleek dus niet zo, en volgens hem is dat de reden dat hij zijn ex in die korte periode zo vaak heeft gebeld. Hij zou op die manier ook bij anderen een onbedoelde voicemail hebben ingesproken.

Siri is ook vaag! Als wij de naam van 1 van onze katten roepen, reageert Siri. En nee die kat heet geen Siri.



