Weer ophef over paascampagne Hema, het is ook nooit goed

De paascampagne van de Hema is opnieuw onderwerp van kritiek. Kreeg het warenhuis vorig jaar het verwijt een knieval te maken voor de islam, dit jaar wordt de winkelketen onder andere seksisme verweten.In de nieuwe campagne introduceert de Hema de 'wereldberoemde' familie paashaas: stuiterbal Richie, zijn nette zusje Inez, hun elegante en lieve moeder Juliėtte en vader Charles, de haas des huizes. De hazenfamilie helpt de Hema met het verstoppen van paaseieren voor 'de grootste paaseizoektocht ooit'.De paascampagne is amper drie dagen oud maar krijgt al heel wat kritiek op social media. Zo stoort Chantal Koolsma uit Hellevoetsluis zich aan het stereotiepe gezinsbeeld van een vader, moeder en twee kinderen dat de Hema neerzet. 'Beetje jammer. Wie zegt dat de paashaas hetero is?', schrijft ze op Twitter.De onderneemster begrijpt de keuze ook om persoonlijke redenen niet. ,,Ik ben zelf lesbisch. Als kind groeide ik bovendien op met het beeld van een alleenstaande paashaas die eitjes verstopt. Waarom moeten daar nu opeens een gezin bij worden gesleept? Ik vind sowieso dat de detailhandel aan het doorslaan is met de paasbeleving. Pasen wordt steeds meer neergezet als een feest waarop je met de hele familie moet dineren, net als met kerst. Vorig jaar ook al'', zegt de onderneemster.De voormalige Utrechtse wethouder en gewezen directeur van de stichting Natuur en Milieu Mirjam de Rijk (GroenLinks) stoort zich dan juist weer aan de omschrijving van hazenmoeder Juliėtte als 'de haas waar alle mannetjes gek op zijn'. Ronduit seksistisch, vindt de oud-politica. ,,Zo'n vrouwtje waar alle mannetjes gek op zijn. #Hema ga je schamen'', twitterde ze gisteren in reactie op de Hemafolder met de familie paashaas. De tweet is inmiddels verwijderd. Waarom De Rijk dat deed, wil ze niet zeggen. ,,Het sop is de kool niet waard'', laat ze weten in een sms-bericht.De Hema zegt zich 'volstrekt' niet te herkennen in de kritiek. ,,Hema is blij dat het gezin paashaas aan de paascampagne mee wil werken. Verder wil het gezin paashaas en Hema er vooral een leuk paasfeest voor kinderen van maken'', meldt woordvoerder Arnold Schrijver in een reactie.De Hema kreeg vorig jaar half Nederland over zich heen op social media omdat op de cover van de paasfolder 'Vrolijk Voorjaar' stond. Daarmee kwam de Hema de moslimgemeenschap te veel tegemoet, vonden velen omdat er volgens hen 'vrolijk Pasen' had moeten staan. Zelfs vanuit de Kamer klonk kritiek. ,,De Hema is helemaal van het pad'', twitterde VVD-fractievoorzitter Zijlstra. Hij refereerde ook nog even aan ‘verstopeieren’, een benaming die ook zou zijn gekozen om moslims niet onnodig te confronteren met het christelijke paasfeest.