Gesprekken in huiskamers afgeluisterd via smart-tv

Producenten van smart-tv's waarschuwen gebruikers nauwelijks dat de privacy van gebruikers wordt geschonden bij normaal kijkgedrag.



Die waarschuwing geeft Natali Helberger, hoogleraar Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam (UvA), in een wetenschappelijk artikel dat gepubliceerd is in 'Telecommunications Policy'.



Wie een slimme tv van bijvoorbeeld Samsung, Philips of LG heeft, moet er rekening mee houden dat informatie over kijkvoorkeuren naar fabrikanten en reclamemakers wordt doorgespeeld. Ook wordt door sommige tv's meegeluisterd met gesprekken in de huiskamer, zo meldt het onderzoek.



Helberger deed het onderzoek samen met privacywetenschapper Kristina Irion van de UvA. Zij pleiten voor wetswijzigingen op Europees niveau waardoor het monitoren van kijkgedrag en het doorgeven daarvan aan derden alleen onder striktere voorwaarden mag.

Reacties

24-03-2017 08:29:52 Mamsie

O jeetje, ik heb zo'n Samsung smartelijke televisie.

Dus als ik tv kijk en luister, dan kijkt en luistert de tv ook naar mij.

Interessant!



Laatste edit 24-03-2017 08:30



Laatste edit 24-03-2017 08:31

24-03-2017 09:00:55 stora

Dus als ik zo'n televisie neem die kan meeluisteren dan moet ik dus ook oordoppen voor de tv kopen?

24-03-2017 09:03:08 allone

Noemt men dat niet een Ménage à trois?

Laatste edit 24-03-2017 09:04

24-03-2017 09:05:21 stora

@allone , een tros Menage?

24-03-2017 09:18:38 venzje

Laatste edit 24-03-2017 09:19

24-03-2017 09:24:54 Sjaak

Wat moet een smart-tv in 's hemelsnaam met een microfoon? Hij zal toch niet spraakgestuurd zijn of zoiets?

24-03-2017 09:31:11 Mamsie

Gaan we een beetje tegen de tv zitten schreeuwen, we zijn toch niet achterlijk!

En er zit ook een cameraatje op voor het skypen, wat er ook al niet doen met dat ding.

@Sjaak : Ja, die van ons is wél spraakgestuurd. Maar die functie gebruiken we nooit.
Gaan we een beetje tegen de tv zitten schreeuwen, we zijn toch niet achterlijk!
En er zit ook een cameraatje op voor het skypen, wat er ook al niet doen met dat ding.
Maar die houden we gewoon ingeklapt.

24-03-2017 09:36:55 allone

@Mamsie :

@Mamsie :

En stel je hebt een meningsverschil..

.. dan zal die tv vast hoofdpijn krijgen



Laatste edit 24-03-2017 09:37

24-03-2017 10:21:50 Emmo

Nu heb ik nooit begrepen wat iemand tegenwoordig met een tv aanmoet. De meesten hebben tegenwoordig een kastje dat het signaal van de ADSL of de kabel vertaalt naar de tv. Als je daar een HDMI aanhangt, de meeste van die kastjes hebben zo'n aansluiting, fungeert de tv alleen maar als monitor.

Als mijn niet-Smart tv aan vervanging toe is koop ik een eenvoudige monitor. Meer is niet nodig.

