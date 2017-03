Meisje van elf jongste moeder Groot-Brittannie

Ze zit vermoedelijk in groep zeven van de basisschool. Een Brits meisje van elf jaar oud wordt de jongste moeder van Groot-BrittanniŽ. Binnenkort bevalt ze van haar eerste kind.



De vader is slechts een paar jaar ouder. De politie is ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. Details over de zwangerschap worden daarom niet gegeven, maar wel is duidelijk dat de baby niet lang meer op zich laat wachten.



Het aantal tienerzwangerschappen neemt in de westerse wereld al jaren af vanwege goede voorlichting en anticonceptie. In andere delen van de wereld komen soms nog wel extreme gevallen voor.



Zo beviel in 2013 in Mexico een meisje van negen van haar eerste kind. Een jaar eerder kreeg een kind van tien in Colombia een baby. Een vijfjarig meisje uit Peru voert de lijst aan van jongste moeders ooit. Ze leed aan een zeldzame ziekte waardoor ze al ging menstrueren toen ze acht maanden oud was.



In Nederland is een meisje van twaalf uit Groningen de jongste moeder. De vader van het kind bleek ook de opa te zijn.

Reacties

21-03-2017 10:23:09 Mamsie

Vadertje en moedertje spelen zal nooit meer hetzelfde zijn..

21-03-2017 10:46:05 Hisoka

Hoe kun je zo ver verknipt zijn dat het je een goed idee lijkt je 11-12 jarige dochtertje zwanger te maken. Ben even trots om landgenoot van deze man te zijn(niet).



of is dit te kort door de bocht van me?het britse meisje tjsa, ook met voorlichting gebeuren dat soort dingen nu eenmaal als het lichaam er klaar voor is. Al helemaal nu tieners steeds jonger met seks beginnen. De vader bleek ook de opa te zijn,Hoe kun je zo ver verknipt zijn dat het je een goed idee lijkt je 11-12 jarige dochtertje zwanger te maken. Ben even trots om landgenoot van deze man te zijn(niet).of is dit te kort door de bocht van me?het britse meisje tjsa, ook met voorlichting gebeuren dat soort dingen nu eenmaal als het lichaam er klaar voor is. Al helemaal nu tieners steeds jonger met seks beginnen.

