Micro-organismen verlichten water

Bij de kust van TasmaniŽ was dit weekend een bijzonder natuurverschijnsel te zien. Door organismen die in het water leven waren er gloeiende blauwe tinten te zien bij de kust. De algen zijn eencellige organismen genaamd dinoflagellaten, die oplichten als ze worden bedreigd, of als ze willen jagen. Het verschijnsel komt vaker voor in TasmaniŽ.