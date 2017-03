Nieuwe regering Ghana: 110 ministers en staatssecretarissen

De regering van Ghana is deze week uitgebreid tot niet minder dan 110 ministers en staatssecretarissen. De oppositie is woedend en spreekt over een "olifantenregering".



President Nana Akufo-Addo heeft vijftig extra staatssecretarissen en vier nieuwe ministers benoemd. Zij worden collega's van de 56 bewindslieden die hij al eerder een baan had gegeven.



De benoemingen zijn moeilijk te rijmen met de belofte dat de uitgaven van de regering zouden worden ingeperkt. Kopstukken binnen de regering krijgen onder andere een salaris van 4000 dollar (ongeveer 3800 euro) per maand, minimaal twee auto's met gratis brandstof, een huis en persoonlijke beveiliging.



Volgens een woordvoerder van de president, die in december de verkiezingen won met beloften over groei en begrotingsdiscipline, zijn alle benoemingen noodzakelijk om de "ambitieuze agenda" waar te maken. Critici spreken echter van het uitdelen van baantjes aan relaties van Akufo-Addo.



Het Ghanese ministerie van Landbouw bijvoorbeeld telt nu een minister, een staatssecretaris en drie plaatsvervangers.



Het is de grootste regering van het land sinds Ghana (26 miljoen inwoners) een democratie werd in 1992.

