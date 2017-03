De deelnemers aan Boer Zoekt Vrouw zijn contractueel verplicht gezellig te doen

Dat de boeren en kandidaten in Boer Zoekt Vrouw altijd aardig blijven over het programma, over elkaar en over de KRO is simpel: ze hebben een contract moeten tekenen dat kritiek strafbaar stelt. Yvonne Jaspers krijgt bijna 400.000, maar de deelnemers mogen niets verdienen en moeten alle kosten zelf betalen. Ze krijgen geen reiskostenvergoeding, hebben de verplichting om van s morgens in alle vroegte tot s avonds op de set aanwezig te zijn, en hebben recht op n lunchmaaltijd op de gehele dag. In het naar Priv uitgelekte contract wordt hen verboden om welke beelden van hun deelname aan het programma dan ook in de meest ruime zin van het woord publiek te maken of anderszins te exploiteren. Met andere woorden; de makers kunnen al naar de rechter stappen als een deelneemster een foto van haar en een concurrerende brievenschrijfster op de set op Facebook plaatst.



Verder staat dat de producent bepaalt wat de deelnemers doen en zeggen tijdens de opname. Het is niet alleen ten strengste verboden om met de pers te praten over het programma, maar letterlijk k om je op welke wijze dan ook negatief uit te laten over het programma, de producent f omroep KRO/ NCRV. Bij geen van de verboden staat een termijn. Als een deelnemer of brievenschrijver na 10 jaar volgens de KRO-NCRV schade toebrengt aan het programma en het contract niet volledig naleeft kan de omroep naar de rechter.



Het programma ziet er knus en gezellig uit. Bij dat beeld zal het contract zeker helpen.

19-03-2017 13:09:26 stora

Ze verdienen zoveel geld met dat programma, waarom dan geen onkostenvergoeding aan de deelnemers geven?

19-03-2017 13:14:59 Mamsie

Ik ben niet zo dol op de Yvon Jaspers show. Ik denk dat ik de enige in heel Nederland ben die het programma niet bekijkt.Ik ben niet zo dol op de Yvon Jaspers show.

