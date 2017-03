Uiterlijke transformatie geeft zwerver nieuw leven

25 jaar zwierf Jose Antonio (55) door de straten van Mallorca, op de dool na een hele reeks tegenslagen in het leven. Tot hij de aandacht trok van een

18-03-2017 19:20:50

Hmmm, in de wmr titel staat dat hij 5 jaar zwervende was en in het artikel 25 jaar. Zoiets was laatst ook al het geval met een artikel over twee kinderen waarbij de leeftijd verschillend gemeld werd.



Hoe dan ook, de man is enorm opgeknapt! En niet alleen zij uiterlijk maar zijn leven ook weer op de rails.



Enorm sympathiek van Salva Garcia die hem de look gegeven heeft maar vooral ook van dat bedrijf dat anoniem wil blijven en zijn leven hersteld heeft.