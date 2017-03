Man kan na ongeluk plotseling piano spelen

Er zijn een aantal mensen die een savant zijn geworden na een ernstig ongeval. Bij het hebben van ernstig hersenletsel konden ze opeens gebruik maken van ongekende muzikale, artistieke of wiskundige capaciteiten. Deze capaciteiten hadden ze voor het ongeval niet. Een voorbeeld hiervan is Derek Amato.Derek Amato, 39, kreeg een ernstige hersenschudding nadat hij met zijn hoofd op de betonnen vloer van een zwembad viel. Als gevolg ervaarde hij gehoorverlies, geheugenverlies en hoofdpijn. Maar er was nog een ongebruikelijke neveneffect van zijn blessure. Amato, die nooit een muzikale opleiding had gehad kon opeens piano spelen en is nu een meester pianist."As I shut my eyes, I found these black and white structures moving from left to right, which in fact would represent in my mind, a fluid and continuous stream of musical notation," Amato writes in a blog post. "My fingers began to scale the piano keys as if I had played all of my life. I can't explain the feeling of awe that overcame my entire being, although I can tell you the expression on my friend's face was enough to put us both in tears."