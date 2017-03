Oplossing voor overlast luchthavens: een ronde landingsbaan

Vliegvelden nemen veel ruimte in en veroorzaken op allerlei manieren overlast voor de omgeving. Dat zou deels opgelost kunnen worden met een cirkelvormige landingsbaan.Wetenschapper Henk Hesselink onderzocht het idee voor het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Het voordeel is dat piloten niet een enorme bocht hoeven maken om recht op de landingsbaan te komen. Ze kunnen vanuit elke hoek landen. “En dat is natuurlijk efficiënter, zo verbruik je veel minder brandstof”, aldus Hesselink. “Daarnaast is er ook een kleinere ‘taxi-afstand’, de afstand die het vliegtuig aflegt tot de gate. Op het plan zie je dat de gates veel makkelijker bereikbaar zijn.”In de jaren 60 werd het concept van de ronde landingsbaan al getest bij militaire luchthavens. Toch twijfelen collega’s aan de haalbaarheid van het idee, met name omdat landingsbanen dan helemaal opnieuw moeten worden aangelegd. Zelf vindt Hesselink het wel een haalbaar plan. “In de studie werd het concept theoretisch getest op de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs. En daar leek het een realistische mogelijkheid.”