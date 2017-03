Modderbad voor immens cruiseschip

Een pechschip willen ze het niet noemen op de Meyer Werft in Papenburg, maar na twee branden liep het cruiseschip Norwegian Joy donderdag weer averij op.Het immense schip moest zich een ‘modderbad’ getroosten, een bad van slik afkomstig uit de haven waar het schip ligt afgemeerd. Het ging helemaal mis bij een test van een waterleiding, die gebruikt wordt om brand te blussen. Om nog onduidelijke reden schoot de leiding omhoog en spoot deze, niet zoals gebruikelijk schoon water, maar water vermengd met slik.Enkele etages aan stuurboordzijde en de nagenoeg gehele voorplecht van het schip kwamen onder een enkele centimeters dikke brij te zitten. Toch werd geen schade aangericht. ,,We zijn er wel een dikke dag zoet mee geweest om het schip te reinigen”, zegt woordvoerder Günther Kolbe van de Meyer Werft. Donderdagmiddag was de klus geklaard. ,,Het cruiseschip moet ook schoon, want volgende week vertrekken we naar de Eemshaven.”Het is nog niet exact bekend wanneer de Norwegian Joy richting de Noord-Groningse haven afreist. ,,Dat moet tussen 22 maart en 26 maart gebeuren. De weersvooruitzichten voor die dagen zijn redelijk goed. Het wordt rustig, stabiel weer.”Het cruiseschip liep eind vorig jaar tot twee keer toe flinke schade op nadat brand was uitgebroken aan boord. Tot vertraging heeft dat niet geleid.