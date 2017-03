Denen presenteren het nieuws in het Nederlands

Je moet wat als het verkiezingstijd is in een ander Europees land. In Denemarken pakten ze het origineel aan. Op tv-zender TV 2 News werd het journaal – deels – in het Nederlands gepresenteerd.De winst van Mark Rutte en het relatieve verlies van Geert Wilders, de hoogtepunten van de verkiezingsavond passeren de revue in het Nederlands. Of soort van Nederlands dan, want het is op sommige punten wel héél duidelijk dat Google Translate is gebruikt.Dat mag de pret niet drukken voor presentatoren Miriam Zesler en Kristian Holt. Moedig slaan ze zich door het Nederlandse medeklinkergeweld heen. En ze eindigen met een positieve noot: es war hiel lekker!