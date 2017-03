Hond doodgeschoten omdat hij het vliegverkeer hinderde

Dierenliefhebbers in Nieuw-Zeeland zijn woest. Op het drukste vliegveld van het land schoot de politie een ontsnapte hond dood, die over de landingsbanen rende.Zestien vluchten hadden daardoor vertraging opgelopen. Agenten probeerden het dier te vangen, maar toen dat niet lukte, zagen ze geen andere oplossing dan de hond doodschieten. Het ging om de tien maanden oude beveiligingshond Grizz, die ontsnapte nadat hij ergens van was geschrokken.Volgens dierenbeschermers was het nergens voor nodig om zo'n drastische maatregel te nemen. Volgens dierenrechtenorganisatie Safe had een verdovingsgeweer gebruikt kunnen worden. En als dat niet voor handen was, had het geleend kunnen worden van de lokale dierentuin, laat een woordvoerder van de organisatie weten.Het zijn overigens niet alleen dierenliefhebbers die hun vraagtekens plaatsen bij de actie van de schietgrage agenten. Op het moment dat de hond werd doodgeschoten, was hij niet eens in de buurt van een landingsbaan.Volgens nieuwswebsite NewsHub toont het incident aan dat het personeel van het vliegveld in Auckland blijkbaar in paniek raakt, zodra ze onder druk komen te staan. "Wie weet hoe ze dan handelen als ze te maken krijgen met terreur?"