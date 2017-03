Bakkers opgepakt in Venezolaanse broodoorlog

In de hoofdstad van Venezuela is een aantal bakkers opgepakt voor het maken van illegale brownies en ander gebak. President Nicolas Maduro voert naar eigen zeggen een broodoorlog met de bakkers die in zijn ogen te veel luxe artikelen maken.



Vanwege nijpende voedseltekorten mag sinds maandag slechts tien procent van alle tarwe in het land gebruikt worden voor gebak en andere luxe artikelen, zoals croissants. De rest is bedoeld voor normale broden. Ter controle gaan soldaten en inspecteurs langs ruim zevenhonderd bakkerijen in miljoenenstad Caracas.



Vandaag meldt persbureau Reuters dat er vier arrestaties zijn verricht. Twee bakkers gebruikten te veel tarwe voor zoetigheid en croissants. Een ander bakkersduo is opgepakt omdat ze tarwe hadden gebruikt die over de datum was.



Een van de bakkerijen wordt voor een termijn van drie maanden overgenomen door de Venezolaanse autoriteiten. "Degenen achter de broodoorlog zullen boeten", zei Maduro eerder deze week. "En laat ze niet zeggen dat het politieke vervolging is."



Het tekort aan brood wordt volgens de socialistische leider van het land veroorzaakt door zakenmannen die producten opsparen om de prijs ervan op te drijven. Ook zouden bakkers massaal kiezen voor het maken van gebak en luxe artikelen om hun winst te maximaliseren.



De broodbakkers geven de overheid de schuld voor het tarwetekort. Ze hebben om een gesprek met de president gevraagd. Volgens hun kunnen de meeste bakkers niet rondkomen met alleen de verkoop van normaal brood.



Het Zuid-Amerikaanse land verkeert in een zware economische crisis. Als gevolg is er ernstige voedselschaarste, met soms plunderingen tot gevolg. Volgens critici ligt de schuld van de problemen grotendeels bij de regering.

Reacties

Hij bakt ze wel bruin, die Maduro!

anders zou het volgens mijn zijn en niet volgens mij ..



OT en wie zijn degene achter de broodoorlog, Madura?

Triest voor die bakkers. Kunnen ze geen maisbrood bakken?



En dan te bedenken dat luxe broodjes, waaronder croissants, een hogere voedingswaarde (meer vet) hebben dan gewoon brood.



Mijnheer Maduro dient eerst eens wat onderzoek te (laten) doen in plaats zichzelf aan te stellen als de idioot die hij is.

