Monsterbroodje met zeven hamburgers kost 9.000 euro

In Dubai is deze week het duurste hamburgerbroodje ter wereld verkocht. De onmogelijk te eten hoge hamburgertoren werd voor ruim 9 duizend euro geveild voor het goede doel, zo meldt CNN.Een lid van de koninklijke familie van Qatar was de maker van het culinaire hoogstandje: zeven hamburgers – voor elke emiraat binnen de Verenigde Arabische Emiraten één – tussen brioche-broodjes met cheddarkaas en kalfsspek. Het broodje werd geserveerd met een harissasaus en een milkshake.Kok Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani zegt dat de opbrengst naar een organisatie tegen borstkanker gaat. ,,Twee jaar geleden hadden we een record neergezet met een hamburger voor 7.000 dollar, dat wilden we dit jaar verbreken.” De koper was een 88-jarige uitgever. Het is niet bekend hoe en of die het broodje heeft verorberd.