Bizar ongeluk in Friesland: auto belandt op de kop in liftschacht

Een automobiliste in het Friese Oosterwolde heeft haar auto wel op een hele vreemde manier geparkeerd. Ze reed aan het begin van de avond een liftschacht binnen terwijl de autolift nog op de benedenverdieping stond.Het gevolg was dat de auto naar beneden viel, een koprol maakte en op de kop landde. Een autolift geeft altijd duidelijk aan wanneer je naar binnen kunt rijden, maar deze vrouw reed door de dichte roldeur van de lift heen. Hoe dat kon gebeuren, is niet helemaal duidelijk.De vrouw heeft bijna drie kwartier in een benarde positie in haar auto gezeten voordat ze bevrijd kon worden. Het was niet eenvoudig om haar te bevrijden omdat de lift erg krap was. Er werd een traumahelikopter ingevlogen, maar uiteindelijk is de vrouw met beenletsel in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.