Kale moordenaar wint strijd om toupet bij rechter

Een kale moordenaar mag in de gevangenis in Nieuw-Zeeland gewoon zijn toupet dragen. Zijn haarstukje werd afgepakt nadat hij het had gebruikt als dekmantel bij een ontsnappingspoging naar BraziliŽ in 2014.Maar de rechter heeft nu geoordeeld dat de moordenaar zijn toupet terug moet krijgen. De man, Philip John Smith, zit een levenslange celstraf uit voor de moord op de vader van een kind dat hij seksueel had misbruikt.Volgens Smith schond het verbod zijn vrijheid van meningsuiting. Bovendien zou het haarstukje essentieel zijn voor zijn zelfvertrouwen. Smith wilde ook schadevergoeding, maar dat heeft de rechter geweigerd.