Droom komt uit: Melanie met Down mag het weer presenteren

Het moet een zonnige dag zijn geweest voor de Franse Mélanie. Ze is geboren met het syndroom van Down, maar laat zich niet uit het veld slaan. Mélanie had één droom: weervrouw worden. En die droom is gisteren uitgekomen.Om haar droom te verwezenlijken, maakte ze een Facebookpagina aan en plaatste ze een oproep om likes te verzamelen. Ze gebruikte de hashtag #melaniepeutlefair. Ook maakte ze een video om haar likers te bedanken.De Facebookcampagne van Mélanie was een groot succes. Inmiddels heeft de pagina al meer dan 246.894 likes. "Het raakt me dat mensen helpen om mijn droom uit te laten komen", laat ze weten op haar pagina.Binnen 48 uur kreeg Mélanie al twee banen als weervrouw aangeboden, van de Franse televisie zenders France 2 en BFMTV. Gisteren was het dan zo ver: Mélanie presenteerde, met een beetje hulp van weervrouw Sabine Hagedoren, het weer voor komend weekend.