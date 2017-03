Australische blogger veroordeeld voor leugens over kanker

Een Australische blogger die honderdduizenden dollars verdiende met leugens over haar gezondheid, is veroordeeld wegens fraude. De jonge vrouw loog tegen haar lezers dat ze kanker had overwonnen door een streng dieet en alternatieve therapieŽn. In werkelijkheid was ze (lichamelijk) kerngezond.



De 25-jarige Belle Gibson heeft geen kanker en heeft ook nooit kanker gehad. Ze loog op haar succesvolle blog over de slopende ziekte om haar app en kookboek ('The Whole Pantry') aan de man te brengen. Een deel van het geld dat ze ermee verdiende, zou ze schenken aan het goede doel. In werkelijkheid verdween alle winst in haar eigen zakken. Haar leugens kwamen in 2015 aan het licht.



De federale rechter neemt het Gibson zeer kwalijk dat ze heeft gelogen. Al houdt de rechter er ook rekening mee dat ze daadwerkelijk geloofde in wat ze vertelde. Gibson zou mogelijk lijden aan waanideeŽn, meldt de BBC.



De rechtbank achtte haar schuldig aan fraude, maar sprak nog geen straf uit. Die krijgt ze op een later moment pas te horen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: