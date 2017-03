Duitse vrouw ligt twee jaar dood in huis

In München is een 91-jarige vrouw gevonden die al twee jaar dood in haar huis lag. Dat gebeurde nadat een buurman de politie had gebeld. Hij maakte zich zorgen omdat hij de bejaarde vrouw al 'lang' niet gezien had.



Nadat hij de vrouw voor zijn gevoel al een jaar niet had gezien, besloot de man bij haar aan te bellen. Hij kreeg geen gehoor en kende geen familie van haar. Daarom belde hij de politie, schrijft de Süddeutsche Zeitung.



Die besloot een kijkje te nemen in het huis in het stadsdeel Sendling en vond de dode vrouw. Waaraan ze is overleden, is niet meer vast te stellen. Wel werd vastgesteld dat ze al in april 2015 is gestorven.

Je hebt daar echt geen last van je buren Daarom staat Munchen op de 4de plek van de beste stad ter wereldJe hebt daar echt geen last van je buren

Wel fijn dat de buurman zich zorgen om haar maakte. Wel fijn dat de buurman zich zorgen om haar maakte.

@stora : zolang je ze niet ruikt... @GroteMop1983 : .. na 2 jaar?zolang je ze niet ruikt...

