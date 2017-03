Tientallen mensen redden trucker na ongeluk op A27

Een dag na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen, heeft de politie haar waardering uitgesproken voor tientallen medeweggebruikers die hebben geholpen het leven van de vrachtwagenchauffeur te redden.



De vrachtwagen van de man raakte toen hij hard moest remmen van de weg op de A27 bij Lexmond. Het voertuig, dat geladen was met frituurvet, kwam grotendeels ondersteboven in de berm terecht en vloog in brand.



Tientallen weggebruikers schoten de 52-jarige chauffeur, die bekneld zat, direct te hulp. Ze vormden een menselijke keten en haalden emmers water uit de sloot. Ook spoten ze tien brandblussers leeg die uit verschillende vrachtwagens kwamen. Op die manier voorkwamen zij volgens de politie dat het vuur de gewonde chauffeur bereikte.



De brandweer bevrijdde de man uit Haarlem uit zijn benarde positie. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt trots te zijn op alle mensen die gelijk te hulp schoten om de man te redden.

