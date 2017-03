Kat chagrijnig? Hier kan hij ontspannen!

Wat doe jij om je huisdier te verwennen? In Rusland kun je 'm meenemen naar een fitnesscentrum, speciaal voor dieren.Lopen op een loopband, trainen met een fitnessbal en een personal trainer. Voor de huisdieren zijn allerlei sportieve activiteiten te doen. Daarna kunnen de honden en katten genieten van een massage of een knipbeurt. Ook is er een nagelstudio, waar de nagels van de huisdieren worden gelakt.