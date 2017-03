Masturberen = 100 dollar boete: Texaanse politica trekt ten strijde tegen mannelijke abortus

Een politica in Texas heeft met een opmerkelijk wetsvoorstel de mannelijke bemoeienis met het exclusief-vrouwelijke thema abortus aan de kaak gesteld.



Democrate Jessica Farrar vindt dat, als abortus beschouwd wordt als moord op ongeboren leven, ook de mannelijke masturbatie strafbaar moet worden gesteld ter bescherming van het ongeboren leven. Net als het mannelijke zaad valt haar voorstel echter niet in goede aarde.



Farrar wil alle zaadlozingen die niet in de vagina of in een buisje in een medische instelling belanden, bestraft zien met een boete van 100 dollar.



Het (vrouwelijke) lid van het Texaanse Lagerhuis weet dat haar voorstel geen kans op slagen heeft. Daar is het haar ook niet om te doen – het gaat haar om het “statement”.

@venzje : Ik ben inderdaad van mening dat elke spermacel en eicel de gelegenheid moet krijgen om uit te groeien dat een volwaardig individu. Iets anders is stomweg moord.

