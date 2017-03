4-jarig meisje loopt kilometers door hoge sneeuw voor zieke oma

Saglana Salchak (4) uit SiberiŽ woonde bij haar grootouders. Toen haar oma ziek werd, konden ze weinig doen: ze hadden geen internet of telefoon. Daarom besloot het meisje om kilometers door de hoge sneeuw te lopen om hulp te zoeken.De boerderij van de opa en oma lag erg afgelegen, met de dichtstbijzijnde buurman acht kilometer verderop en het dorp op 19 kilometer afstand. Toen de 4-jarige Saglana haar 60-jarige oma bewegingloos op de vloer vond, wist ze dat ze iets moest doen. Na met haar blinde opa te hebben overlegd, besloot ze naar buiten te gaan om hulp te zoeken.Hoewel de temperatuur in het gebied soms zakt tot wel -34 graden Celsius, had het meisje alleen een doosje lucifers bij zich. Lokale media noemen het een wonder dat het meisje niet vast kwam te zitten in de torenhoge sneeuw of wolven is tegengekomen.Toen Saglana na acht kilometer bij het huis van haar buren aankwam, liep ze er bijna voorbij door de begroeiing die er stond. Gelukkig voor de 4-jarige zagen de buren haar lopen en haalden ze haar naar binnen. De dokter werd gebeld om het meisje te onderzoeken en samen met haar gingen ze terug naar de boerderij van de grootouders. Het was helaas te laat: oma was overleden aan een hartstilstand.Saglana vertelde in een interview dat ze niet bang was tijdens haar reis. "Ik liep gewoon totdat ik er was", vertelt ze. Maar ze geeft wel toe dat ze het erg koud heeft gehad en veel honger heeft gehad. Het meisje is er met alleen een verkoudheid goed van afgekomen, maar is naderhand naar het ziekenhuis gebracht. Ze woont nu in een sociale woongroep.Naar aanleiding van het voorval is een onderzoek gestart naar de moeder, Eleonora, omdat ze Saglana in gevaar heeft gebracht door haar bij haar grootouders te laten wonen. "Ze wist dat de ouderen het meisje geen veiligheid konden geven", zegt de gemeente waar de familie woont. De moeder kan hiervoor een jaar in de gevangenis belanden.Journaliste Sayana Mongush vindt dat de schuld ligt bij de autoriteiten. "In de tijd van de Sovjet-Unie konden mensen communiceren via de radio", vertelt ze aan The Guardian. "Maar in de 21e eeuw moet een 4-jarig meisje de straat op omdat ze verder nergens mee in verbinding staat. Dat is onzin."