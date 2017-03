KPN vreest voor vertraging 5G-netwerk. De boosdoener: AIVD

De AIVD gebruikt een belangrijke frequentieband voor zijn geheime communicatie. Precies de frequentie die de Europese Unie heeft aangewezen om te gebruiken voor het aankomende 5G-netwerk.



Daarom luidt KPN de noodklok: volgens de telecomreus dreigt Nederland 'de koppositie op het gebied van mobiele connectiviteit' te verliezen.



Wat is er aan de hand? Nou: de AIVD zit volgens KPN de uitrol van het 5G-netwerk in de weg.



De AIVD en militaire variant MIVD luisteren via satellietschotels in het Friese dorpje Burum communicatie van doelwitten af. Deze schotels zijn na de aanslagen in 2001 geplaatst en eigendom van de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU), dat bestaat uit een gezamenlijk team van onze geheime diensten.



Via de schotels verloopt ook de communicatie van de geheime diensten. Daarvoor wordt de 3.5GHz-frequentieband gebruikt. Precies de frequentie die Europa heeft aangewezen om te gebruiken voor het aankomende 5G-netwerk.



En daar gaat het volgens KPN mis. "In Nederland kan de 3.5GHz-band vanwege het satellietstation in Burum slechts zeer beperkt worden gebruikt en er is nog geen plan om deze band beschikbaar te maken voor mobiele communicatie", zo schrijft het telecombedrijf vandaag.



KPN pleit er daarom voor dat deze frequentieband 'zo snel mogelijk beschikbaar wordt gemaakt voor mobiele communicatie'. Ook biedt KPN de geheime diensten aan om hen te helpen om op een andere frequentieband te gaan communiceren.



Volgens het bedrijf zal de 3.5GHz-band lange tijd de enige band zijn in Europa waarmee zeer hoge datasnelheden mogelijk worden.



Daarnaast is het 5G-netwerk belangrijk voor apparaten om sneller met elkaar te kunnen communiceren. Denk aan zelfrijdende auto's, die via 5G allemaal in direct contact met elkaar kunnen staan. Het huidige 4G-netwerk is daarvoor niet snel genoeg.



Het ministerie wil niet inhoudelijk ingaan op de kritiek van KPN. "We nemen het heel serieus en nemen het als feedback mee in het overleg met de sector", aldus een woordvoerder.

Reacties

15-03-2017 11:20:38 Emmo

Stamgast



Eenieder die radioberichten wil uitzenden in gehouden middels internationale verdragen zich hier aan te houden. Als ik het goed begrijp is de AIVD illegaal op een frequentieband gaan zitten omdat die op dat moment toch niet gebruikt werd. Wel zo veilig, want geen hond die daar gaat luisteren.

Alleen als er een bonafide gebruiker zich aanmeld, moet je wel als de donder zorgen dat je daar wegkomt, anders ben je in hoge mate schadeplichtig. Interessant. De uitgifte van frequenties wordt internationaal geregeld door de ITU Eenieder die radioberichten wil uitzenden in gehouden middels internationale verdragen zich hier aan te houden. Als ik het goed begrijp is de AIVD illegaal op een frequentieband gaan zitten omdat die op dat moment toch niet gebruikt werd. Wel zo veilig, want geen hond die daar gaat luisteren.Alleen als er een bonafide gebruiker zich aanmeld, moet je wel als de donder zorgen dat je daar wegkomt, anders ben je in hoge mate schadeplichtig.

15-03-2017 11:30:11 venzje

Oudgediende



Maar dat grondstation staat er al eventjes en ik zou me kunnen voorstellen dat in 1973 nog onvoldoende zicht was op de ontwikkeling van 5G. O ja, 'It grutte ear' . Daar heb ik de vergunningen nog van bewerkt.Maar dat grondstation staat er al eventjes en ik zou me kunnen voorstellen dat in 1973 nog onvoldoende zicht was op de ontwikkeling van 5G.

