Koppel liegt over 230 miljoen erfenis en leidt familie en vrienden in de schulden

Stevie-Nia Coombs en haar echtgenoot Ashley leven n grote leugen. Het Britse koppel zou 230 miljoen euro gerfd hebben en familie en vrienden mochten daarvan mee profiteren. De politie staat machteloos tegenover de valse beloftes die tot schulden leiden. Het stel haalde er namelijk zelf geen financieel voordeel uit.Amy Salter is een van de slachtoffers die er met open ogen intuinde. De moeder van vijf kinderen liet zich overhalen om haar baan op te geven en voor het 'steenrijke' koppel te gaan werken. Dat het ondertekende contract gebakken lucht was, zou ze pas enkele maanden later ontdekken. Intussen had het hele 'grapje' haar wel al meer dan 17.000 euro gekost. ,,We snappen niet waarom ze dit gedaan hebben", vertelt zij nu in de Britse krant The Sun.Zelfs de ouders van Ashley trapten in de val. Nu ze allebei ontslag hebben genomen, zitten ze met een schuld van 34.000 euro opgezadeld n dreigen ze hun huis te verliezen. ,,Iedereen zegt ons nu dat we te hard van stapel gelopen zijn, maar zij heeft het verhaal heel geloofwaardig gebracht", aldus moeder Marion.Een vriendin zou de kosten van haar vruchtbaarheidsbehandeling -28.500 euro- van hen krijgen, maar dat geld heeft ze daarna nooit gezien. ,,Stevie-Nia is een smeerlap. Ik haat dat woord, maar ik kan haar niet anders omschrijven."Dat het leven van Stevie-Nia en Ashley uit leugens bestaat, blijkt ook uit hun huwelijk. De bruiloft zou vervroegd worden, omdat haar terminale grootvader haar anders niet meer naar het altaar zou kunnen begeleiden. Alweer een leugen, zo zou later blijken. ,,Die man is niet naar hun trouwfeest geweest, hij heeft zelfs niet eens kanker", vertelt een vroegere vriend.Ruim een jaar later kwam Stevie-Nia met het verhaal op de proppen dat ze 230 miljoen euro zou erven van haar overleden grootvader. Ze toonde hen zelfs een kopie van wat zijn laatste wilsbeschikking leek te zijn.Salter en haar echtgenoot James kregen te horen dat ze gratis en voor niets een nieuw huis zouden krijgen. Vanaf nu zouden ze voor Goodihoo kunnen werken, een nieuw bedrijf dat Stevie-Nia zou oprichten om evenementen van beroemdheden te organiseren. ,,Ze hadden champagne mee om het goede nieuws te vieren, wij konden ons geluk niet op", aldus Amy.De ouders van Ashley kregen het mooiste voorstel: ze mochten vervroegd met pensioen, ruim 5,5 miljoen euro incasseren en een huis met acht slaapkamers huren. Prijskaartje: 9.000 euro per maand. ,,We kregen niet alleen sleutels en veiligheidscodes, maar ook officieel uitziende mails om de overeenkomst af te ronden. Toen we naar het notariskantoor gingen, wisten ze daar echter van niets."Marion en Simon bleven zo met 34.000 euro schulden achter. ,,In het begin konden we het niet geloven, dit was toch onze zoon? Nu blijven we met alle ellende achter: schulden, bankleningen, autoleningen,... De enige optie die we nog hebben, is ons huis verkopen."India Kift laat weten dat haar neef Ashley nooit vies geweest is van een leugen. ,,Haar opa leeft trouwens nog. Hij is helemaal niet rijk en woont in een eenvoudig huis."Omdat het te heet onder hun voeten werd, is het tweetal vorige maand weggevlucht uit Swansea in Wales. Ze vonden een baan als huishoud(st)er bij een bankdirecteur in noord-Londen. Ashley pronkte op een foto zelfs in een geleende Porsche, maar aan hun geluk lijkt nu toch een einde te komen. Toen de krant The Sun het verhaal openbaarde, werden ze op staande voet ontslagen. De politie staat met de rug tegen de muur, omdat er geen geld 'gestolen' is. Het motief voor de leugens is een groot raadsel.