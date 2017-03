Wenen beste stad ter wereld, Amsterdam twaalfde

Wenen is opnieuw de beste stad om in te leven. Voor de achtste keer op rij staat de Oostenrijkse hoofdstad bovenaan een lijst die jaarlijks wordt opgesteld door adviesbureau Mercer over de kwaliteit van leven. Amsterdam staat op een twaalfde plek in de lijst.



Mercer beoordeelde de steden aan de hand van factoren als infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs en criminaliteit. Daaruit volgde een top-10 die goed gevuld is met Europese steden. De enige niet-Europese steden in de top-10 zijn Auckland en Vancouver.







De hoogst genoteerde Aziatische stad is Singapore op 25. Het Zuid-Afrikaanse Durban is met een 87ste plek op de lijst de hoogst gekwalificeerde Afrikaanse stad.



De ranglijst is al jaren redelijk stabiel, alleen Brussel (27) daalde zes plaatsen vanwege de kans op een terroristische aanslag en Rome (57) daalde vanwege aanhoudende problemen met de afvalverwerking.



Helemaal onderaan de lijst staat de Iraakse hoofdstad Bagdad. Ndjamena, de hoofdstad van Tsjaad, is een-na-laatste.



De top-10:



Wenen (Oostenrijk)

Zürich (Zwitserland)

Auckland (Nieuw-Zeeland)

München (Duitsland)

Vancouver (Canada)

Düsseldorf (Duitsland)

Frankfurt (Duitsland)

Genève (Zwitserland)

Kopenhagen (Denemarken)

Basel (Zwitserland)





