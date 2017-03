Kwakzalver werkte jarenlang als arts in ziekenhuizen

In AustraliŽ is een man ontmaskerd die jarenlang ongediplomeerd als eerste hulp-arts heeft gewerkt in verschillende ziekenhuizen. Shyam Acharya zou zich als dokter hebben gepresenteerd met gestolen gegevens en kwalificaties van een Indiase dokter.Australische media melden dat er nooit een klacht over hem is geweest in de elf jaar dat Acharya voor dokter speelde. In 2014 verruilde hij zijn ziekenhuisloopbaan voor werk in particulier medisch onderzoek. Acharya ging in 2015 aan de slag bij Novotech tot in september 2016, toen het bedrijf erachter kwam dat hij had gerotzooid met zijn kwalificaties en identiteit.Hooguit een boeteNa het inschakelen van de medische autoriteiten en de politie eind vorig jaar is de zoektocht naar de inmiddels verdwenen 'arts' op gang gekomen. Onder de huidige wetgeving hoeft de voortvluchtige geen strenge straf te vrezen, hooguit een boete van omgerekend 21.500 euro.De minister van Gezondheid van de Australische deelstaat New South Wales Hazzard zou daar graag verandering in zien. Hij heeft aangedrongen op strenge straffen voor nepartsen. Hij wil celstraffen naar aanleiding van de ontmaskering van de neparts.