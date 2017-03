De Salt and ice challenge en andere gevaarlijke online trends worden steeds populairder bij jongeren

De ‘Salt and ice challenge’. Zo heet de nieuwe, absurde internetrage waarbij tieners zout en ijsblokjes op hun huid laten branden. Zo lang mogelijk. Met ernstige brandwonden als gevolg.



De trend begon halfweg januari te circuleren op de sociale netwerken bij 12 tot 18-jarigen. Eerst in de Verenigde Staten, daarna waagden ook Engelse, Franse en Spaanse jongeren zich eraan. Maar nu heeft de Salt and ice challengde dus ook ons land bereikt.



De afgelopen weken doken her en der verschillende foto’s en filmpjes op. Jongeren leggen tegelijkertijd zout en ijs op hun huid. De combinatie van de twee brengt een chemische reactie teweeg die de temperatuur snel tot -20 doet dalen.



De ‘kunst’ is dan om het het zout en de ijsblokjes zolang mogelijk op te huid te laten liggen en het bijzonder brandende gevoel om ter langst vol te houden dus. Foto’s en filmpjes van het resultaat- ernstige eerste-, tot tweedegraads brandwonden dus- worden daarna stoer gedeeld op de sociale media.

