Dappere jogster vecht terug en sluit aanrander op in openbaar toilet

"Mijn grootste angst als loopster werd werkelijkheid."



Met die zin opent ze haar opmerkelijke post op Instagram. Tijdens een rondje joggen stopt Kelly Herron uit Seattle even bij een openbaar toilet. "Daar werd ik aangevallen door een man die zich verscholen had in een van de hokjes", gaat ze verder.



40-jarige Gary Steiner, die eerder al werd aangehouden voor zedenfeiten, besloop de dame toen ze haar handen stond te wassen. "Ik vocht voor mijn leven (en ik schreeuwde: 'Niet vandaag, klootzak!'). Ik krabde zijn gezicht en sloeg hem, in een ultieme poging aan zijn greep te ontsnappen. Uiteindelijk kon ik hem opsluiten in het toilet tot de politie arriveerde."



Een genaaide wenkbrauw en enkele blauwe plekken later, sloot Kelly haar berichtje op Instagram af met deze woorden: "Mijn gezicht heeft draadjes en mijn lichaam is toegetakeld, maar mijn geest is intact". Ook is ze dankbaar voor het feit dat ze recent nog een zelfverdedigingscursus op het werk had gevolgd. Intussen gaat haar dappere actie de wereld rond.

