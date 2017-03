Jongens krijgen de intelligentie van hun moeder

De bijzondere resultaten van een recent onderzoek zijn binnen: jongens krijgen de intelligentie van hun moeder.



Mannen en vrouwen hebben een verschillende set chromosomen. Jongens hebben de combinatie XY en vrouwen XX.



Jongetjes krijgen chromosoom X van de moeder en Y van de vader. Meisjes krijgen een X van beide ouders.



Sekschromosomen X en Y zijn anders qua vorm en grootte en als gevolg daarvan zijn ze qua genetische inhoud ook anders. Het Y chromosoom is kleiner en bevat minder genen dan het X chromosoom.



Steeds meer bewijs toont aan hoe intelligentie is te danken aan het X chromosoom dat afkomstig is van de moeder.



Dit statement gaat op voor jongens want meisjes erven een X chromosoom van beide ouders en daardoor wordt het effect van het gen dat betrekking heeft op intelligentie bij de meisjes 'verdund.'



Het werkt echter ook andersom. Als het gen niet uitblinkt in intelligentie, kunnen jongens last hebben van ontwikkelingsachterstanden.



Hooglerares Gillian Turner die het onderzoek leidde zegt: "Wil je als man intelligente kinderen... dan moet je met een intelligente vrouw trouwen!"

Reacties

14-03-2017 12:14:59 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.187

OTindex: 7.330

S Jongens krijgen de intelligentie van hun moeder zegt hooglerares Gillian Turner.

Maar volgens menige hoogleraar krijgen de kinderen hun intelligentie juist van hun vader.

14-03-2017 12:53:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.224

OTindex: 52.878

Albert Einstein kreeg ooit eens een huwelijksaanzoek van een schoonheidskoningin.

Want, zo zei ze, met mijn schoonheid en uw intelligentie krijgen we heel bijzondere kinderen.

Dat is mogelijk, antwoordde Einstein, maar ik vrees dat het net zo goed andersom kan zijn.

Dat ze uw intelligentie en mijn schoonheid krijgen.

En dat lijkt me een rampzalige combinatie.

14-03-2017 13:40:43 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.846

OTindex: 2.289

Hoogbegaafdheid in mijn familie lijkt toch echt via de mannelijke lijn te worden doorgegeven.



Laatste edit 14-03-2017 13:41

14-03-2017 13:53:56 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.187

OTindex: 7.330

S @venzje :

Hoogbegaafdheid in mijn familie lijkt toch echt via de mannelijke lijn te worden doorgegeven.



Ik wist niet dat je een vrouw was. Haha, was maar een pauselijk grapje, hoor. Ik wist niet dat je een vrouw was. Haha, was maar een pauselijk grapje, hoor.

