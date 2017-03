Science fiction maar dan echt: onderzoekers maken kristal van tijd

Amerikaanse onderzoekers hebben voor het eerst een kristal gemaakt dat geen rooster van atomen in de ruimte is, maar een rooster in de tijd.Nobelp

Reacties

14-03-2017 10:42:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.224

OTindex: 52.878

O ja, het is weer bijna 1 april hè!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: