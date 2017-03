Man is boos over sirenes politie: Sorry dat wij iemand probeerden te redden

Een reactie op de Facebookpagina van de politie in Tiel schoot een agent zondagnacht in het verkeerde keelgat. De schrijver was boos omdat de politie 's nachts sirenes had gebruikt op weg naar een reanimatie. "Sorry dat wij iemand probeerden te redden", reageerde de agent.



"Mag ik vragen waarom er om 3 uur 's nachts met loeiende sirenes wordt gereden terwijl er geen verkeer is? Ben er wakker van geworden, bedankt!", schreef iemand op de Facebookpagina van de politie.



"Oh het spijt ons dat wij u wakker hebben gemaakt. Het spijt ons dat wij iemands leven probeerden te redden. Het spijt ons dat die persoon vermoedelijk nooit meer wakker wordt. Wij hadden natuurlijk rekening moeten houden met uw nachtrust", reageert de agent daaronder.



In een ander Facebookbericht schrijft de agent dat hij verbijsterd is. "Tot mijn verdriet en verbazing las ik onderstaand bericht. Verbolgen en boos wil ik reageren maar besloot om dit niet te doen." Hij vervolgt: "Wij konden geen moment met elkaar evalueren of uitpuffen want de volgende klus stond alweer klaar."

14-03-2017 08:28:24

Helaas is dit tegenwoordig de trend in de maatschappij. Mij mogen ze op een nacht wel 10x wakker rijden als het is om het leven van iemand te redden, joh als is het maar voor de uitvoering van hun overige werkzaamheden.

14-03-2017 09:12:49

Maar goed dat die persoon wakker werd, anders had hij niet even kunnen klagen.

14-03-2017 09:15:24 allone

Ja, het is godgeklaagd @stora : .. en een dag niet geklaagd, is een dag niet geleefdJa, het is godgeklaagd

14-03-2017 09:18:14 stora

@allone , waarschijnlijk heeft hij naast zijn bed een stuk steen neergezet, zijn eigen klaagmuur.

14-03-2017 09:53:52 Mamsie

Tja, het is ook een manier om te informeren naar wat er aan de hand was geweest. De man was gewoon nieuwsgierig.

14-03-2017 10:06:32 venzje

Quote:

Mag ik vragen waarom er om 3 uur 's nachts met loeiende sirenes wordt gereden terwijl er geen verkeer is? Het zou die eikel nog verbazen hoeveel verkeer er 's nachts is! Het zou die eikel nog verbazen hoeveel verkeer er 's nachts is!

14-03-2017 10:45:32 Vailan

S . Het zit in onze natuur.



Dit valt in de categorie van aso's die ook bijvoorbeeld hulpdiensten hinderen op de weg of commentaar leveren als ze langs een ongeval rijden. Grote bek, maar o wee als hen wat overkomt. @allone : we blijven Nederlanders, hè. Het zit in onze natuur.Dit valt in de categorie van aso's die ook bijvoorbeeld hulpdiensten hinderen op de weg of commentaar leveren als ze langs een ongeval rijden. Grote bek, maar o wee als hen wat overkomt.

14-03-2017 11:17:19 lightforblack

Oordoppen in 's nachts, schijnt ook te werken.

14-03-2017 11:52:22 lightforblack

of je muggenoverlast moet het gesnurk zijn van je partner @venzje : Maar helaas niet tegen muggenbulten

14-03-2017 12:03:07 venzje

@lightforblack : Niet tegen de bulten, nee. Maar je slaapt wel rustiger zonder dat zenuwslopende gezoem.

