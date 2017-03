Albino python met smileys

Een slangenkweker in de Verenigde Staten heeft een wel heel bijzondere slang gekweekt: een albino koningspython met drie, naar het lijkt, smiley emoji's op zijn huid.Deze slangen hebben wel vaker unieke patronen op hun huid staan, maar drie smiley's op een slang is volgens de kweker een unicum.Het is de vraag of de lachende icoontjes op de huid een toevalstreffer zijn of het werk van een heel goede kweker. "Dat is geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden", zegt Esther Dondorp, collectiebeheerder reptielen en amfibieŽn bij Naturalis Biodiversity Center tegen de NTR."Wat in ieder geval vaststaat is dat, hoewel binnen een slangensoort dezelfde patronen terugkomen, elke slang zijn eigen unieke huidpatroon heeft. Daarom kunnen bijvoorbeeld dit soort bijzondere tekeningen ontstaan. Maar hoe deze mutaties onder slangen precies tot stand komen is zelfs onder onderzoekers een punt van discussie."