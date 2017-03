Man rijdt op snelweg in gestolen 25-kilometervoertuig

Op de A270 bij Nuenen heeft de politie vanochtend een 20-jarige man uit Helmond opgepakt. Hij reed in een gestolen 25-kilometervoertuig op de snelweg. Daarbij had hij ook nog veel te veel gedronken.



Agenten kregen even daarvoor een melding van het opvallende voertuig op de snelweg. Toen ze de man aanhielden, zagen ze dat hij zwaar gedronken had. Hij had een promillage van ongeveer 1,2. Voor beginnende bestuurders geldt dat zij een promillage van hooguit 0,2 mogen hebben. Later bleek ook dat het voertuig eerder op de avond in Helmond was gestolen.



Niemand is gewond geraakt.

Reacties

Later bleek ook dat het voertuig eerder op de avond in Helmond was gestolen.





Dus toen kon het ding ook weer snelterug. Dus toen kon het ding ook weer snelterug.

