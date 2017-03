Depressie genezen met yoghurt

Een bakje yoghurt tegen een depressie, het klinkt te mooi om waar te zijn. Toch zijn er signalen dat de zuivel depressieve klachten kan verminderen.



Het is onderzoekers van de universiteit van Virginia gelukt om depressieve symptomen om te keren bij muizen door ze probiotica toe te dienen, die in yoghurt zitten. Ze hopen dat deze goede darmbacteriŽn hetzelfde effect hebben op mensen.



Het onderzoeksteam ontdekte dat darmbacteriŽn een rol spelen bij depressies door muizen te bestuderen voor en nadat ze werden blootgesteld aan stress. Het toedienen van lactobacillen zorgde ervoor dat ze weer in een normale stemming kwamen. Stopten ze met de melkzuurbacteriŽn dan kwamen de depressieve klachten terug. De wetenschappers kwamen tot de conclusie dat de hoeveelheid lactobacillen in de darmen invloed heeft op het niveau van de neurotransmitter kynerunine, die depressies kan veroorzaken.



Hoofdonderzoeker Alban Gaultier vertelt tegen universiteitsblad UVA Today dat zijn bevindingen tot gevolg kunnen hebben dat patiŽnten geen complexe medicijnen met vervelende bijwerkingen meer hoeven te nemen, maar dat ze in plaats daarvan hun darmflora aan kunnen passen. ďHet zou fantastisch zijn als je alleen met een aanpassing van je dieet je gemoedstoestand kunt verbeteren.Ē Maar om daar iets over te kunnen zeggen, moeten er eerst maar eens testen op mensen plaatsvinden.

Vroeger werd er al gezegd: Melk is goed voor elk

Na de yoghurt met probiotica dus nu ook yoghurt met antidepressieve werking.

@Mamsie : Pro- en anti-. We kunnen weer alle kanten op

