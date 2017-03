Licht verkrijgen door middel van fotosynthese

De natuur biedt oplossingen voor veel problemen. Een van deze problemen is het gebrek aan toegang tot elektriciteit in verschillende continenten.



Een groep van Peruaanse onderzoekers hebben nu de 'plant-lamp' uitgevonden voor mensen die moeten leven zonder elektriciteit. Deze lamp produceert schone en duurzame energie door gebruik te maken van de verschillende planten die groeien in de bossen van Peru.



De lamp ziet eruit als een grote kist met aarde en een plant erin.



In het midden van n van de zijden van de kist is een arm met een lamp aangebracht, die wordt aangedreven door de plant. Er wordt gebruik gemaakt van het fotosyntheseproces van de plant voor het verkrijgen van voedingsstoffen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de plant. Het proces begint met water dat uit de bodem wordt gehaald en met koolstofdioxide dat uit de atmosfeer wordt gehaald.



Zonlicht is essentieel voor de start van het fotosyntheseproces.



Door middel van fotosynthese uit water en koolstofdioxide produceren planten dus voedingstoffen (koolhydraten), die essentieel zijn voor de groei van de plant.



De organische residuen van dit proces worden overgebracht naar de bodem via de wortels. Hiermee worden de micro-organismen die aanwezig zijn in de aarde gevoed, die elektronen uitscheiden als afvalproduct.



De elektronen zijn niets meer dan elektriciteit.



Door elektroden te plaatsen in de buurt van de wortels van de plant, kunnen de elektronen, d.w.z. elektriciteit, worden verzameld en gebruikt om de lamp te ontsteken.



De elektriciteit wordt opgeslagen in een accu. Als de accu leeg is, kan deze op natuurlijke wijze weer worden opgeladen.



De uitvinding van de Universiteit bleek een grote hulp te zijn voor de bevolking van Nuevo Saposoa waar 173 inwoners verdeeld over 37 gezinnen er dagelijks gebruik van maken.



De uitvinders zijn zich er van bewust dat deze uitvinding niet genoeg is om alle problemen van deze en andere gemeenschappen in nood op te lossen. Daar zijn vele andere projecten en meer gemeenschappelijke acties voor nodig.



De lamp is echter het begin van een nieuwe manier voor het produceren van duurzame energie, die kan bijdragen aan het tot stand komen van nieuwe ideen en onderzoek die kunnen leiden tot het bereiken van een groter en ambitieuzer doel.

