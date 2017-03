Speciaal voor India: wasmachine met curryknop

Het is een veel voorkomend en hardnekkig probleem in India: curryvlekken die niet meer uit de kleding gewassen kunnen worden. Daarom is er nu een wasmachine speciaal voor de Indiase markt, met een curryknop.



Elektronicaconcern Panasonic verkoopt al verschillende soorten wasmachines in India met de meest moderne functies, waaronder energiezuinig en waterbesparend wassen. Maar veel IndiŽrs klagen: deze machines kunnen curryvlekken niet verwijderen uit de kleding.



De fabrikant zag een gat in de markt en maakte daarom de speciale wasmachine. Volgens de BBC duurde het twee jaar om de machine te ontwikkelen omdat uitgebreid onderzoek is gedaan naar de juiste combinatie van temperatuur en de stroomsterkte van het water. Ook onderzochten de ontwikkelaars van de wasmachine de levensstijl van de lokale bevolking.



Zo'n speciale currywasmachine moet 22.000 Indiase roepie kosten, dat is omgerekend zo'n 310 euro. Andere wasmachines kosten ongeveer rond de 280 euro.



In India heeft maar 10 procent van de bevolking een wasmachine in huis maar met 1,3 miljard IndiŽrs ziet de fabrikant genoeg kansen. De wasmachine wordt alleen in India verkocht dus curryfans in de rest van de wereld komen de wasmachine niet in de winkel tegen.



Hoe hardnekkig de kleurstof van curry kan zijn, bewijst het verhaal over een Indiase meeuw uit de zomer van vorig jaar. Op jacht naar een stukje vlees viel de vogel in een groot vat tikka masala, met als gevolg: een langdurig oranje zeemeeuw. Maar hij rook heerlijk.

Reacties

13-03-2017 10:13:11 Mamsie

Oudgediende







Hebben ze daar dan nog nooit van Tiobex gehoord?

13-03-2017 10:33:46 Mamsie

Oudgediende









Eerst even eentje vangen dan hè! @Emmo : Vast wel!!Eerst even eentje vangen dan hè!

13-03-2017 11:07:44 allone

Stamgast







Omdat men zegt dat geelwortel (de specerij die currie geel maakt) er niet uit gaat, heb ik ooit een witte bloes expres met geelwortel gewassen, om het een mooi lichtgeel kleurtje te geven. Maar het ging er bij het wassen wèl helemaal uit

13-03-2017 11:10:00 stora

Oudgediende









@allone , misschien moeten ze de nieuwe wasmachine allone gaan noemen.

